Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı! - Son Dakika
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Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

05.04.2021 11:16
Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları sonuçlandı.

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da İstanbul Espor - fastPay Wildcats mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Digital Athletics - Bal Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

3. hafta 2. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Sonuçları

  • İstanbul Espor 0-2 fastPay Wildcats
  • Galatasaray 2-0 Çamlıca Espor
  • KBB Kağıtspor Espor 2-0 Sangal Esports
  • Gamers of Future 1-1 ABB Aski Espor
  • Digital Athletics 1-1 Bal Espor

Zula Süper Ligi'nde 3. haftanın son bulmasıyla oluşan puan durumuna göz atmak isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı! - Son Dakika

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