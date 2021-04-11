Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor - Son Dakika

Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor
Son Güncelleme: 11.04.2021 14:44

Zula Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Zula Süper Ligi'nde dördüncü hafta tüm hızı ile devam ediyor. Dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından, heyecan ikinci gün ile kaldığı yerden devam ediyor. Dün ki sonuçlara göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu dördüncü hafta ikinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında KBB Kağıtspor Espor - Digital Athletics 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki fastPay Wildcats - ABB Aski Espor karşılaşmasıyla 4. hafta ikinci günü son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları

KBB Kağıtspor Espor -14: 00- Digital Athletics

Galatasaray Espor -15: 00- BAL Espor

Gamers of Future -16: 00- Çamlıca Espor

İstanbul Espor -17: 00- Sangal Esports

fastPay Wildcats -18: 00- ABB Aski Espor

Zula Süper Ligi'nde heyecan verici 4. hafta 2. gün karşılaşmalarını, Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Sadece Haberler Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor - Son Dakika


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