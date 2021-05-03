Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 2. Gün maçları tamamlandı! - Son Dakika

Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 2. Gün maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Dün oynanan gün karşılaşmalarının ardından, 5. Hafta ikinci gün karşılaşmaları kıyasıya rekabet içerisinde gerçekleşti.

Maçlar Digital Athletics - ABB ASKİ Espor karşılaşması ile başlayıp geçtiğimiz sezonun şampiyonu Çamlıca Espor - Sangal Esports karşılaşması ile son buldu. Günün sonuçları ise biraz da olsa şok ediciydi.

Maçların karşılaşmaları ise Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Günün rekabet içinde geçen karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:

Digital Athletics 2 - 0 ABB ASKİ Espor

KBB Kağıtspor 2 - 0 İstanbul Espor

Galatasaray 1 - 1 fastPay Wildcats

Gamers of Future 0 - 2 BAL Espor

Çamlıca Espor 0 - 2 Sangal Esports

Haftanın bu şekilde tamamlanmasıyla birlikte güncel puan durumu şu şekilde:

fastPay Wildcats 30 Puan

KBB Kağıtspor Espor 28 Puan

Galatasaray 23 Puan

BAL Espor 20 Puan

Digital Athletics 19 Puan

Sangal Esports 12 Puan

Gamers of Future 11 Puan

Çamlıca Espor 7 Puan

ABB ASKİ Espor 6 Puan

İstanbul Espor 5 Puan

Haftaya karşılaşmalarda görüşmek üzere!