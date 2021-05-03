Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 2. Gün maçları tamamlandı! - Son Dakika

Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 2. Gün maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Dün oynanan gün karşılaşmalarının ardından, 5. Hafta ikinci gün karşılaşmaları kıyasıya rekabet içerisinde gerçekleşti.
Maçlar Digital Athletics - ABB ASKİ Espor karşılaşması ile başlayıp geçtiğimiz sezonun şampiyonu Çamlıca Espor - Sangal Esports karşılaşması ile son buldu. Günün sonuçları ise biraz da olsa şok ediciydi.
Maçların karşılaşmaları ise Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Günün rekabet içinde geçen karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:
Digital Athletics 2 - 0 ABB ASKİ Espor
KBB Kağıtspor 2 - 0 İstanbul Espor
Galatasaray 1 - 1 fastPay Wildcats
Gamers of Future 0 - 2 BAL Espor
Çamlıca Espor 0 - 2 Sangal Esports
Haftanın bu şekilde tamamlanmasıyla birlikte güncel puan durumu şu şekilde:
fastPay Wildcats 30 Puan
KBB Kağıtspor Espor 28 Puan
Galatasaray 23 Puan
BAL Espor 20 Puan
Digital Athletics 19 Puan
Sangal Esports 12 Puan
Gamers of Future 11 Puan
Çamlıca Espor 7 Puan
ABB ASKİ Espor 6 Puan
İstanbul Espor 5 Puan
Haftaya karşılaşmalarda görüşmek üzere!
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