Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor! - Son Dakika

Heyecan verici 9. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak nefes kesen bu karşılaşmaları sizlerde takip edebilirsiniz.

Yeni haftaya giriş yapıyorken zirvede yer alan ilk 3 takım ise şu şekilde oldu;

Günün ilk maçında Digital Athletics – KBB Kağıtspor Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki ABB Aski Espor – fastPay Wildcats karşılaşmasıyla 9. hafta birinci gün son bulmuş olacak.

Zula Süper Ligi'nde geçtiğimiz kıyasıya geçen mücadelelerin ardından yeni bir haftaya giriyoruz. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu dokuzuncu hafta birinci gününün fikstürü sizlerle.

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