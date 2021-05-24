Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 2. Gün mücadeleleri sonuçlandı - Son Dakika

Zula Süper Lig'in 7. sezonunda heyecan artarak devam ediyor. Zula Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmalar ile birlikte 9. haftayı geride bırakmış olduk. 22 Mayıs Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başlayan Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 2. Gün 23 Mayıs Pazar günü mücadeleleriyle birlikte sonuçlanmış oldu.

fastPay Wildcats Sangal Esports karşısında galip gelerek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Karşılaşmalar her hafta olduğu gibi Youtube kanalından canlı yayınlandı. Nefes kesen bir günü geride bırakırken sonuçlar şu şekilde oluştu:

Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 2. Gün Sonuçları

İstanbul Espor 0 - 2 Çamlıca Espor

Safranbolu: 6 - 10 | Düğün Salonu: 5 - 10

fastPay Wildcats 2 - 0 Sangal Esports

Çin Bahçeleri: 10 - 6 | Gaziantep Mülteci Kampı: 10-4

ABB Aski Espor 2 - 0 BAL Espor

Çin Bahçeleri: 13 - 10 | Düğün Salonu: 10 - 7

Gamers Of Future 1 - 1 Digital Athletics

Çin Bahçeleri: 5 - 10 | Safranbolu: 10 - 4

KBB Kağıtspor Espor 0 - 2 Galatasaray Espor

Safranbolu: 14 - 16 | Favela: 8 - 10

Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta Puan Durumu

fastPay Wildcats | 46

Galatasaray Espor | 38

KBB Kağıtspor Espor | 35

BAL Espor | 28

Sangal Esports | 24

Digital Athletics | 24

Gamers Of Future | 15

Çamlıca Espor | 14

ABB Aski Espor | 13

İstanbul Espor | 6

Zula Süper Lig karşılaşmalarını her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'dan itibaren Youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.

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