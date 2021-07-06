Zula Süper Lig 7. Sezon Şampiyonu Fastpay Wildcats Oldu! - Son Dakika

Oldukça uzun süren lig maratonun ardından, çeyrek ve yarı final aşamaları tamamlandıktan sonra şampiyonun hangi takım olacağı merakla bekleniliyordu.

Zula Süper Lig 7. sezonunda final mücadelesi ve arasında gerçekleşti.

fastPay Wildcats lig aşamasını namağlup bir şekilde 46 puan toplayarak lider tamamlamıştı. Yarı finalde ise rakibi BAL Espor'u 2-1'lik skor ile yenerek finale adını yazdırdı.

Final mücadelesinde ise rakibi Galatasaray Espor oldu. 5 maç üzerinden oynanan serinin ilk maçı Favela haritasında gerçekleşti. Harita 13-11'lik fastPay Wildcats galibiyeti ile kapandı. İkinci karşılaşma Düğün Salonu haritasında gerçekleşti ve 10-4'lük skor ile mücadelenin galibi Galatasaray Espor oldu.

Mardin haritasında 10-6'lık galibiyet alarak seri de 2-1 öne geçen fastPay Wildcats, Safranbolu haritasında ise Galatasaray takımının yaptığı kural ihlali sebebi ile galibiyeti ile ayrıldı. Serinin galibi fastPay Wildcats oldu ve 4. Sezondan itibaren mücadele ettiği Zula Süper Ligi'nde kupayı kazanmayı başardı.

Final Mücadelesine Kural İhlali Damga Vurdu!

Final karşılaşması sırasında, Galatasaray Espor oyuncusu Süleyman "Scooby" Köksal tarafından yapılan kural ihlali final mücadelesine damga vurdu. Zula Süper Ligi tarafından konu ile ilgili açıklama hemen yapıldı. Açıklama şu şekilde oldu:

Zula Süper Lig 7. Sezon Offline Final karşılaşması sırasında, Galatasaray Espor oyuncusu Süleyman 'Scooby' Köksal tarafından kural ihlali gerçekleştirildiğine dair yapılan itirazlar değerlendirilmiştir.

Süleyman 'Scooby' Köksal'ın ve İlhami Onay'ın konuyla ilgili defalarca uyarılmasına rağmen ilgili oyuncunun takımı ile sahne içerisinde görüşmeler sağladığı hakemler tarafından tespit edilmiştir.

İlgili oyuncunun takıma ait antrenman odasından ayrılmaması konusunda gerekli uyarılar hakemler ve takım yetkilisi İlhami Onay tarafından yapılmıştır. Oyuncunun bu uyarıdan sonra kendi ekipmanı ile antrenman odasından oyuncular ile iletişime geçtiği tespit edilmiştir.

Zula Süper Lig Oyuncu Kuralları gereğince; Offline Final karşılaşmaları sırasında Takım Koçları haricinde hiçbir kimse oyuncular ile sesli/yazılı iletişime geçemez, statüsü dışında görev alamaz.

Yaşanan kural ihlali sebebiyle Lokum Games Espor Disiplin Kurulu tarafından alınan karar sonucunda;

▪️İlgili ihlal sonucunda, turnuvanın 4. haritası olan Safranbolu haritasında Galatasaray takımı hükmen mağlup sayılacaktır.

▪️Maç sonucu, fastPay WildCats 3 - 1 Galatasaray olarak tescil edilmiştir.

▪️Süleyman 'Scooby' Köksal'ın Zula Oyun bünyesindeki tüm liglerden ve turnuvalardan 1 yıl boyunca men edilmesine karar verilmiştir.

Playerbros ekibi olarak, Zula Süper Ligi'nde 7. sezonu şampiyon olarak tamamlayan fastPay Wildcats takımını tebrik ederiz.