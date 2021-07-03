Zula Süper Lig 7. Sezon Yarı Final maçları başlıyor! - Son Dakika

Zula Süper Lig 7. Sezon Yarı Final maçları başlıyor!

Son Güncelleme: 03.07.2021 13:03

Zula Süper Lig 7. Sezon Yarı Final maçları bugün sizlerle olacak. Yarı Final karşılaşmaları öncesi dört büyük takımın kaptanlarının röportajları!

Esporseverlerin merakla takip ettiği Zula Süper Lig 7. Sezon Yarı Final maçları bugün başlıyor.

Çeyrek final mücadelesinin geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından sıra yarı final karşılaşmalarına geldi. Sangal Esports'u 2-0 yenerek çeyrek finallere çıkan BAL Espor'un rakibi fastPay Wildcats oldu. Çeyrek finale çıkan bir diğer takım ise Digital Athletics'i 2-0 yenen KBB Kağıtspor Espor oldu. KBB Kağıtspor Espor'un rakibi ise Galatasaray Espor oldu.

4 büyük takımın kaptanı ise yarı final karşılaşmaları öncesinde Zula Espor'a röportaj verdi. İsterseniz gelin bu röportajlara birlikte göz atalım.

Fatih "KOKO" Yıldız (Galatasaray Espor)

Ligdeki sıralamanın bizim için çok bir önemi yoktu, comeback atarak 2. olarak bitirdik. Şampiyon korkusuz bir şekilde finalleri bekliyor. BO3 ve BO5 maçlarda "BERABERLİK" diye bir şey yok! Kısacası offline finallere şimdiden hazırız ve dört gözle bekliyoruz. Bizleri desteklemeye devam edin, hedef rekor değil zaten rekorların fazlası müzemizde yatıyor!

Muhittin "JAXIS" Eren (KBB Kağıtspor Espor)

Organizasyon olarak yeni olsak bile şampiyonluğa alışmış ve şampiyonluk hevesli oyuncuların harmanlandığı bir kadroya sahibiz. Sıkı oynuyoruz, sıkı çalışıyoruz ve Kağıtspor Espor olarak ilk sezonumuzda şampiyon olmak istiyoruz.

Yakut "Y4K7T" Erdoğan (fastPay Wildcats)

Lig aşamasında zorlu maçlar geçirdik fakat buna rağmen online aşamayı namağlup tamamladık. Bu serimizi offline finallerde taşıyıp şampiyon olmak istiyoruz.

Taraftarlarımızın vermiş olduğu destek, bizlere öz güven ve de motive sağlıyor. Rakip takımlara şimdiden bol şans diliyorum çünkü Wildcats çok farklı geliyor!

Ramazan "ROWDY" Ekinci (BAL Espor)

7. Sezon online aşamayı dördüncü bitirdik. Çok genç bir kadroyuz ve yaptığımız hatalardan ders çıkardık. Büyük finallere odaklanmış durumdayız, çok çalıştık ve meyvesini alma zamanı. Herkese bol şans!

Eğer sen de büyük finallerin zorlu mücadelelerine ortak olmak istiyorsan, karşılaşmaları canlı olarak YouTube ve Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Zula Süper Lig 7. Sezon Yarı Final maçları başlıyor! - Son Dakika


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