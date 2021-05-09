Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 1 maçları tamamlandı! - Son Dakika

Zula Süper Lig Sezon 7 Hafta 7 Gün 1 maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Haftanın ikinci gün maçları ise bugün oynanacak. Dün oynanan karşılaşmalar ise kıyasıya rekabet içinde gerçekleşti.
Maçlar ABB ASKİ Espor - Galatasaray Espor karşılaşması ile başlayıp İstanbul Espor - Gamers of Future karşılaşması ile son buldu. Dün oynanan maçların sonuçları ise biraz da olsa şok ediciydi.
Maçların karşılaşmaları ise Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Günün rekabet içinde geçen karşılaşmaları ve sonuçları ise şu şekildeydi:
ABB ASKİ Espor 0 - 2 Galatasaray Espor
Sangal Esports 0 - 2 Digital Athletics
BAL Espor 1 - 1 Çamlıca Espor
fastPay Wildcats 2 - 0 KBB Kağıtspor Espor
İstanbul Espor 1 - 1 Gamers of Future
Hafta bugün oynanacak ikinci gün karşılaşmaları ile tamamlanacak. Bugün oynanacak maçlar ise şu şekilde:
Gamers of Future - fastPay Wildcats
İstanbul Espor - BAL Espor
KBB Kağıtspor Espor - ABB ASKİ Espor
Galatasaray Espor - Sangal Esports
Digital Athletics - Çamlıca Espor
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