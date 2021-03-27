Zula Süper Ligi'nde 1. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika

Zula Süper Ligi'nde 1. haftanın en değerli oyuncusu resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. FastPay Wildcats formasını giyen Yakut 'Y4k7T' Erdoğan, gösterdiği performansı ile haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

resmi Instagram hesabı tarafından yapılan 1. haftanın en değerli oyuncusu paylaşımı şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig'de 1. haftanın sona ermesiyle birlikte, haftanın en iyi oyuncusu belli oldu. Birçok yıldızın ön plana çıktığı 1. haftada, takımı fastPay Wildcats ile başarılı performans gösteren Y4K7T, haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Zula Süper Ligi 2. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam ediyor!