Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika

Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Zula Süper Ligi\'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!
Son Güncelleme: 02.04.2021 09:10

Zula Süper Ligi'nde 2. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Zula Süper Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyorken, her hafta kıyasıya mücadele içerisinde geçen karşılaşmaların ardından gösterdiği performans ile öne çıkan oyuncu en haftanın en değerli oyuncusu seçiliyor.

İkinci haftanın en değerli oyuncusu zulaoyunespor resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşıma buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İkinci haftanın en değerli oyuncusu Digital Athletics forması giyen Furkan 'Vitra' Adıgüzel oldu. Birçok yıldız oyuncunun ön plana çıktığı ikinci haftada, 1.76 KDA'ya sahip olan Vitra ayrıca %6.75 HS oranı ile rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Zula Süper Ligi'nde 2. haftayı geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmalar ile geride bırakmıştık.

Kaynak: Playerbros

Espor, zula, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor
22:34 Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor
22:09 Bakan Koca, Çanakkale'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı
22:06 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişinin tedavisi sürüyor
22:05 Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında son toplantı başladı
22:01 Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında dördüncü toplantı başladı
21:51 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü orman yangını nedeniyle tahliye edildi
21:45 Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçak olarak ülkemizde bulunan ve suça karışan mültecileri süratle sınır dışı ediyoruz
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçak olarak ülkemizde bulunan ve suça karışan mültecileri süratle sınır dışı ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 23:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement