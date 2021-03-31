Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı! - Son Dakika
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Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

01.04.2021 10:16
Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

Birçok yeni özellikle beraber Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

Zula her gün gelişmeye devam ediyor. Bu sefer de yepyeni içerikler, Yeni Eğlence Modları, ÖTS ve Hızlı Lobi TDM'de Herkes Tek Modunun dahil edilmesi, gibi birçok değişiklik geldi.

ZULA GÜNCELLEMESİ

YENİ EĞLENCE MODU: KAYBOLAN ZEMİN

Eğlence modlarının yepyenisi, birbirinden heyecanlı anlarıyla Kaybolan Zemin karşında. Bu modda yerde bulunan kareler teker teker kaybolurken, yapman gereken tek bir şey var, ayakta kalan tek kişi olma!

Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

YENİ EĞLENCE MODU: KAFADAN VURUŞ

Eğlence modlarında yeni bir mod daha. Kafadan Vuruş modunda yapman gereken tek şey, rakiplerini kafadan vurmak, diğer hasarlar işlemez. Ayrıca bu oyun modu sayesinde "headshot" antrenmanlarını yapabilir ve kendini geliştirebilirsin.

ÖTS'DE YENİ MOD: HERKES TEK

Bilerce TL ve milyonlarca ZA kazandıran Ödüllü Turnuva Sistemi'nde (ÖTS) Sabotaj ve TDM modlarının ardından, şimdi de talep ettiğiniz, heyecanla beklediğiniz Herkes Tek Modu karşınızda.

HIZLI LOBİ TDM YENİ MOD: HERKES TEK

Hızlı Lobi TDM'de de yeni mod Herkes Tek karsınızda, bakalım rakipleri bu sefer tek basına geçebilecek misin? Hızlı Lobinin en güçlüsü benim diyorsan, hadi oyuna!

HANGAR HARİTASI YENİLENDİ: HANGAR BETA

Hangar Haritası, BETA versiyonu ile yenilendi. Daha kompakt bir boyuta dönüşen Hangar Haritası'nda, rekabet ve heyecan en üst seviyede olacak!

Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

OYUN SONU PODYUM İSTATİSTİĞİ

Oyun sonunda takımındaki kişilerin ne yaptığını görmen daha da kolay, artık maçta gösterdikleri performansı, podyum ekranında da görebileceksin.

Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

HIZLI LOBİ TDM – DEĞİŞİKLİKLER

Artık Hızlı Lobi Ekranında, REKABET ve TDM elolarını ve de Zula Pass ilerlemeni görebileceksin.

Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı!

SUNUCU TEPKİME SÜRELERİ ARTIRILDI

Sana daha iyi bir oyun deneyimi sunmak adına, sunucularda iyileştirme yaptık. Artık Klan, ve Rekabet sunucularında sunucu tepkime süresi 2 kart artarken, ÖTS'de de tepkime süresi 4 kat arttı.

Güncelleme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Zula v1.30b güncellemesi yayınlandı! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

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