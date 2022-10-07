Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
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Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

07.10.2022 18:13
Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Rize'de 2 araçta zulalanmış uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rize'de 2 araçta zulalanmış uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı araçta yapılan aramalar neticesinde zulalı 3 parça halinde toplam ağırlığı 186,36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçlarında uyuşturucu madde yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

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