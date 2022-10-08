Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

08.10.2022 00:57
Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Rize'de 2 araçta zulalanmış uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rize'de 2 araçta zulalanmış uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı araçta yapılan aramalar neticesinde zulalı 3 parça halinde toplam ağırlığı 186,36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçlarında uyuşturucu madde yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri | Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı Son dakika haberleri | Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
07:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları...
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 08:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Zuladaki uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement