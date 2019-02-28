Zuladan Zehir Çıktı
1 saat önce
Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan bir araçta ön konsol ile motor arasında yer alan boşluğa zulalanmış 3 kilo 555 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan bir araçta ön konsol ile motor arasında yer alan boşluğa zulalanmış 3 kilo 555 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik şube ekipleri, Akıncılar gişeleri girişinde durdukları araçta 23 adet plastik torba içine preslenen 3 kilo 555 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin araç konsolu ile motor arasında yer alan boşluğa saklandığı görüldü. Araçtaki M.Y. ve D.B. polis tarafından gözaltına alınarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlılardan D.B'nin Jandarma Genel Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
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