Züleyha Gülüm, Elinde Kılıç Masasında Silahla Poz Veren Dernek Başkanı'nın "İlerde Kullanmak İçin 15 Temmuz'da Bana Hediye Ettiler" Sözlerini... - Son Dakika
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Züleyha Gülüm, Elinde Kılıç Masasında Silahla Poz Veren Dernek Başkanı'nın "İlerde Kullanmak İçin 15 Temmuz'da Bana Hediye Ettiler" Sözlerini...

26.07.2022 15:41
Züleyha Gülüm, Elinde Kılıç Masasında Silahla Poz Veren Dernek Başkanı'nın "İlerde Kullanmak İçin 15 Temmuz'da Bana Hediye Ettiler" Sözlerini...

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz veren Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin "İlerde kullanmak için 15 Temmuz’da bana hediye ettiler” sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Gülüm, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Bu görüntüler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Sivri'nin sözleri doğru mudur? Doğruysa bu silahları kim hediye etmiştir" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz veren Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin "İlerde kullanmak için 15 Temmuz'da bana hediye ettiler" sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Gülüm, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Bu görüntüler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Sivri'nin sözleri doğru mudur? Doğruysa bu silahları kim hediye etmiştir" diye sordu.

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin, elinde kılıç ve çok sayıda silahla sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ilgili tartışma sürüyor. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Gülüm, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"- Ahmet Sivri isimli kişinin çok sayıda silah, kılıç ve satırla poz verdiği tehdit niteliğindeki görüntüleri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Onlarca silah, satır ve kılıç ne için depolanmıştır? Hangi amaçla sergilenmiştir?

Ahmet Sivri silahları nereden, nasıl temin etmiştir? Söz konusu silahlar kayıtlı ve ruhsatlı mıdır? Bu silahlar daha önce herhangi bir suçta kullanılmış mıdır?

Ahmet Sivri'nin söz konusu silahlar için 'İlerde kullanmak için 15 Temmuz'da bana hediye ettiler' dediği doğru mudur? Doğruysa bu silahları kim hediye etmiştir?

Küçükçekmece Rizeliler Derneği'nin amacı ve faaliyetleri nelerdir? Derneğin hükümetiniz ile bağlantısı var mıdır? Bugüne kadar nakdi, ayni veya 'bağış' adıyla destek yapılmış mıdır?"

GÖZ ALTINA ALINAN AHMET SİVRİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 25 Temmuz'da gözaltına alınan ve hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılan Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

Züleyha Gülüm, Ahmet Sivri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Züleyha Gülüm, Elinde Kılıç Masasında Silahla Poz Veren Dernek Başkanı'nın 'İlerde Kullanmak İçin 15 Temmuz'da Bana Hediye Ettiler' Sözlerini... - Son Dakika

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