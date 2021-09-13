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Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti... - Son Dakika

Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...

13.09.2021 14:49
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti..., System.String[]

Dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, bugün 30 yaşına girdi. Yaptığı tasarımlarla son dönemde epey konuşulan ve tercih edilen Dilara Fındıkoğlu kırmızı temalı (red party) bir doğum günü partisi düzenledi.

Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren, Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda iddia edilen erken doğum günü partisi düzenledi. Partinin kareleri sosyal medyaya damga vurdu.

Rihanna, Lady GaGa gibi dünyaca ünlü yıldızları giydiren Dilara Fındıkoğlu, 30 yaşına girdi.

Modacı önceki akşam artık müze olarak hizmet veren, Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda erken doğum günü partisi düzenledi.

Fındıkoğlu, 'kırmızı' temalı doğum günü partisine birçok yakın arkadaşını da davet etti.

Partinin teması kırmızıydı. Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Duygu Özaslan gibi isimler en kırmızı kıyafetlerini giyerek sinagoga geldi.

Çılgın eğlencenin renkli görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Aleyna Tilki, Oğuz Erel ve Duygu Özaslan böyle poz verdi.

Yemekli organizasyonun sürprizi Dilara Fındıkoğlu'nun sahneye çıkıp şarkı söylemesi oldu.

Masada un ve deniz ürünleri olması dikkat çekti.

Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...
Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti...

Doğum Günü Partisi, Aleyna Tilki, Rihanna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Zülfaris Sinagogu'nda kırmızı parti! Ünlüler akın etti... - Son Dakika
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