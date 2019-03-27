Son Dakika Haberleri: Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras'la Bodrum Altın Çağını Yaşayacak"

Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras'la Bodrum Altın Çağını Yaşayacak"

2 saat önce

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'den CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'a tam destek "Bodrum bence altın çağına giriyor" vurgusu yapan Livaneli CHP Adayı Aras'a "Bodrumluyuk gari, ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız" dedi.

Zülfü Livaneli;
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'den CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'a tam destek "Bodrum bence altın çağına giriyor" vurgusu yapan Livaneli CHP Adayı Aras'a "Bodrumluyuk gari, ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız" dedi.

Bir süre önce Bodrum'a yerleşen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ı Konacık'taki seçim koordinasyon merkezinde ziyaret ederek desteğini gösterdi. Partililerin coşkulu karşılamasıyla seçim ofisine gelen Livaneli, "Buraya bir kutlama için geldim. Çünkü başkanımız 31 Mart akşamı zaten başkan olacak. Aynı anda İstanbul'da Ekrem kardeşimiz başkan olacak. Ankara, Bursa, Adana, Antalya CHP'ye geçecek. Türkiye'nin bir dönüm noktasında yaşıyoruz."dedi. Livaneli seçmenlere de seslenerek "Sandıklara sahip çıkın" mesajı verdi.

CHP Adayı Ahmet Aras da bir dünya insanı, bir dünya entelektüeli olarak nitelediği sanatçı Zülfü Livaneli'nin ziyaretinin ve desteğinin çok büyük anlamı olduğunu belirterek "Kendisini Bodrum'a yerleşmesinden dolayı kutluyorum. Çok sevindim. Bütün bu çalışma ortamımızda ve geleceğimizde, Bodrum'u tek başımıza yönetmeyeceğimizi sürekli ifade ediyoruz. Bodrum'u tüm paydaşlarımızla, Bodrum halkıyla birlikte yöneteceğiz." Diyerek, Livaneli gibi değerli isimlerin de yer aldığı bir Danışmanlar Kurulu oluşturmak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP'li Belediye Meclis Üyesi Adayı İlknur Ülküm Seferoğlu, Zülfü Livaneli'ye, Adil Öztop'un "Karakaya Köyü" adlı kitabının ilk baskısını hediye etti. Livaneli, daha sonra partililerle ve CHP Adayı Aras'la vedalaşarak seçim ofisinden ayrıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Zülfü Livaneli, Bodrum, Politika
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