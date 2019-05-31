Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat Harbiye Açıkhava'da
41 dakika önce
Kerki-Solfej'in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri serisi dev bir proje ile başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen aynı sahnede buluşuyor. Özel olarak hazırlanan anlatımlı konserde Livaneli, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecekler. Bir ilk olacak bu gösteri izleyiciyi özel hazırlanmış görseller eşliğinde, ülkenin yakın tarihinde dolaştıracak.
30 Haziran ve 1 Temmuz'da seyircileri ile buluşacak olan büyük projenin biletleri Biletix'ten satışa sunulacak.
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