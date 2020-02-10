Zülfü Livaneli inşaattaki yeteneği buldu
7 saat önce
Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter'da "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" notuyla paylaşmıştı.
Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter'da "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" notuyla paylaşmıştı. Mahsun Kırmızıgül de "Ben de bu güzel sese aranjörlük yapacağım" mesajını yayınladı. Kırmızıgül'e "Bulduk Mahsuncum. Vanlı" diye yanıt veren Livaneli, ekibinin Akbaşlı'yla görüştüğünü açıkladı. Livaneli'nin konser organizasyon ekibi Kerki Solfej yetkilileri ise "28 Mart'ta Zülfü Livaneli'nin Diyarbakır'da vereceği konser için görüştük ama net bir cevap alamadık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12
Son Dakika Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme Bakan Albayrak, banka ücret ve komisyonlarının sınırlandırılmasını değerlendirdi Artvin'de tüyler ürperten görüntü! Deniz üzerinden gelen kar fırtınası kamerada Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi