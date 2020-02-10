Zülfü Livaneli inşaattaki yeteneği buldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zülfü Livaneli inşaattaki yeteneği buldu - Son Dakika Magazin

Zülfü Livaneli inşaattaki yeteneği buldu

7 saat önce

Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter'da "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" notuyla paylaşmıştı.

Zülfü Livaneli inşaattaki yeteneği buldu, System.String[]

Sanatçı, Murat Akbaşlı adlı gencin inşaatta Kürtçe türkü söylerken çekilmiş görüntülerini Twitter'da "Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" notuyla paylaşmıştı. Mahsun Kırmızıgül de "Ben de bu güzel sese aranjörlük yapacağım" mesajını yayınladı. Kırmızıgül'e "Bulduk Mahsuncum. Vanlı" diye yanıt veren Livaneli, ekibinin Akbaşlı'yla görüştüğünü açıkladı. Livaneli'nin konser organizasyon ekibi Kerki Solfej yetkilileri ise "28 Mart'ta Zülfü Livaneli'nin Diyarbakır'da vereceği konser için görüştük ama net bir cevap alamadık" dedi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 
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