Zülfü Livaneli korona virüs iddialarından sonra ilk kez canlı yayına çıktı - Son Dakika

Zülfü Livaneli korona virüs iddialarından sonra ilk kez canlı yayına çıktı

Livaneli, korona virüs salgını hakkında: "İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer"

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, korona virüse yakalandığı iddialarının ardından ilk kez bir canlı bağlantıda konuştu. Durumunun iyi olduğu görülen Livaneli, korona virüs salgını hakkında "İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer" dedi.

Hakkında korona virüse yakalandığı iddiaları gündeme gelen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı üzerinden durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Livaneli, geçtiğimiz gün Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Yotube kanalı üzerinden yapılan canlı yayına konuk oldu. Başkan Ali Kılıç ile bir süre sohbet eden Livaneli, daha sonra söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleye değinen Livaneli'nin sağlık durumunun iyi olduğu göründü. Korona virüs salgını hakkında konuşan Livaneli, "Ben size bir şey söyleyeyim. İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer" dedi.