Son Dakika Haberleri: Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 35 Bin Sanatseveri Ağırladı

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 35 Bin Sanatseveri Ağırladı

1 saat önce

Açıldığı günden bu yana Ankara'nın kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 2018 yılı içerisinde düzenlediği etkinliklerle 35 bin kişiyi sanatla buluşturdu.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 35 Bin Sanatseveri Ağırladı, System.String[]
Açıldığı günden bu yana Ankara'nın kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 2018 yılı içerisinde düzenlediği etkinliklerle 35 bin kişiyi sanatla buluşturdu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in eser yapılarından biri olan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Başkent'in sanat hayatına yeni bir soluk getirdi. Sergiden konsere, imza günlerinden workshopa birçok farklı sanatsal etkinliğin adresi olan Merkez, 2018 yılı içerisinde 35 bin kişiyi sanatla buluşturdu.

Müzisyen, yazar, yönetmen ve siyaset insanı sıfatlarıyla Türkiye'nin aydınları arasında yer alan Zülfü Livaneli'nin isminin verildiği Merkez, yıl boyunca çok farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Merkez, 2018 yılı içerisinde "FİYAB Film Gösterimi", "Nebil Özgentürk Belgesel Gösterimi ve Söyleşi", "Kadın Yazarlar Haftası", "Bir Kış Akşamı Dinletisi" gibi 40 farklı etkinliğin yanı sıra; "Apdulika- Sait Faik'ten Kafka'ya Karikatür Sergisi", "Mandela'nın Bavulu", "Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri" gibi 17 sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Bin 100 metrekare alan üzerinde ferah yapısı ile hizmet veren Zülfü Livaneli Kültür Merkezi müzik, edebiyat, sinema, modern dans atölyeleri ile bölge halkı tarafından tam anlamıyla bir sanat okulu olarak değerlendiriliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Alper Taşdelen, Merkez, Ankara, Zülfü Livaneli, Güncel
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