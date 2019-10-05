Son Dakika Haberleri: Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
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Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü

1 saat önce

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlandığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal seyirciyle buluştu.

Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü, System.String[]

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlandığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal seyirciyle buluştu.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan'ın üstlendiği müzikal, seyircilerden tam not aldı.

Türkiye'deki toplumsal olayları ve yakın tarihi konu alan müzikali Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra 500'e yakın tiyatrosever izledi.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen'in, oyunun koreografisini ise Deniz Alp'in hazırladığı müzikalin kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını ise Ahmet Ertap gerçekleştirdi.

Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Devrim Özder Akın, Elif Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Sinan Demirer, Gamze Demirer, Özlem Akdoğan, Berkay Akın ve Hakkı Kuş'un rol aldığı ve sezon boyunca Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde izleyicisiyle buluşacak müzikalin 26 Ekim'deki gösterimine Zülfü Livaneli de katılacak.

Şehir Tiyatroları, Zülfü Livaneli, Eskişehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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