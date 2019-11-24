Son Dakika Haberleri: Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
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Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü

6 saat önce

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nca Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal, seyirciyle buluştu.

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nca Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal, seyirciyle buluştu.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan'ın üstlendiği müzikal, seyirciden tam not aldı.

Türkiye'deki toplumsal olayları ve yakın tarihi konu alan müzikali Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sanatçı Zülfü Livaneli'in yanı sıra iş insanları, gazeteciler, sanatçılar ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen'in, oyunun koreografisini de Deniz Alp'in hazırladığı müzikalin kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını Ahmet Ertap gerçekleştirdi.

Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Devrim Özder Akın, Elif Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Sinan Demirer, Gamze Demirer, Özlem Akdoğan, Berkay Akın ve Hakkı Kuş'un rol aldığı müzikal, sezon boyunca Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde izleyicisiyle buluşacak.

Gösterimin ardından sahneye davet edilen Zülfü Livaneli, yaptığı konuşmada, oyunun kendisini hüzünlendirdiğini ve şaşırttığını söyledi.

Eserde beklediğinin üzerinde bir performans ile karşılaştığını dile getiren Livaneli, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü

Şehir Tiyatroları, Zülfü Livaneli, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:59 Kaynak: AA
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