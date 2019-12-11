Zülkadriye Medresesi'nin kütüphane defteri Kent Arşivi'nde - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 130 yıllık Zülkadriye Medresesi'nin kütüphanesine ait defteri, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kenti anlatan eserlerin yer aldığı Gaziantep Kent Arşivi'ne kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, şehrin geçmişten getirdiği tarihi ve kültürel birikimi yansıtması ve kentlilik bilincini oluşturması amacıyla hayata geçirdiği Kent Arşivi'ni zenginleştirmek amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, arşive yaklaşık 1,5 asır önceki kent hafızasını tazeleyecek önemli bir eser kattı.

Osmanlı döneminin önemli eğitim kurumlarından Zülkadriye Medresesi'ndeki kütüphanenin yapımı sırasında bağış yapanların isimlerinin yazıldığı defter, Kent Arşivi'ne alındı.

Osmanlıca, rika hattında yazılı olan kütüphaneye ait defter, şehrin geçmişindeki önemli kişileri bugüne taşıyor.

Kütüphaneye bağışlanan kitapların listesinin yer aldığı defter, Osmanlı dönemindeki tarihi yapı ve olaylara ışık tutuyor.

Defterde, yaşanan olaylara tanıklık eden Hacı Hanifizade, Abdullah Namık Efendi ve Kilis Müftüsü Bedrizade Ahmed Haki Efendi gibi şairler tarafından yazılan şiirler dikkati çekiyor.

Zülkadriye Medresesi defteri, 12 sayfa kitap fihristi, kütüphaneyi tesis eden vakfın mütevellisi Abdullah Edip Efendi'ye ait bir not, 600 cilt kitabın vakfedildiği, kütüphanenin ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgiler, kütüphaneye başkaları tarafından bağışlanan kitapların listesi başta olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.