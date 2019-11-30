Son Dakika Haberleri: Zumba eğitmenleri engelli hayvanlar yararına dans etti
Son Dakika Güncel Zumba eğitmenleri engelli hayvanlar yararına dans etti - Son Dakika

Zumba eğitmenleri engelli hayvanlar yararına dans etti

6 saat önce

Türkiye'nin pek çok kentinden Eskişehir'e gelen zumba eğitmenleri, engelli hayvanların tedavi, ilaç ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dans etti.

Türkiye'nin pek çok kentinden Eskişehir'e gelen zumba eğitmenleri, engelli hayvanların tedavi, ilaç ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dans etti.

Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (ENCANDER) ve zumba eğitmenlerinin iş birliğiyle "Zumbathon" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Eskişehir'den bilet alarak etkinliğe katılan yaklaşık 100 zumba eğitmeni, yardıma muhtaç hayvanlar için 5 saat boyunca dans etti.

ENCANDER Başkanı Zuhal Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 450 engelli ve bakıma muhtaç hayvanın ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Bu hayvanlara bir ev ortamında profesyonel şekilde bakmaya çalıştıklarını anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Sokakta olan ve bir daha yürüyemeyecek ya da iyileşemeyecek hayvanlara kucak açmaya çalışıyoruz, Çünkü onların yaşamı çok zor. Bir farkındalık yaratmak amacıyla sokak hayvanlarına yardımcı olmak için Türkiye'nin pek çok kentinden Eskişehir'e etkinlik bileti alıp gelen zumba eğitmenleriyle bir aradayız. Onlar burada yardıma muhtaç hayvanlar için dans ediyorlar."

Zumba eğitmeni Remzi Öztosun da etkinliğe Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi pek çok kentten katılım olduğunu dile getirerek böylesi bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eğitmen Gülçin Kıran ise ENCANDER'i yakında takip ettiğini ve hayvanlara yardımcı olmak için böylesi güzel bir etkinlikte yer almanın kendisini mutlu ettiğini bildirdi.

Derneğin saha sorumlusu Tutku Gümüş de dünyanın sadece insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara da ait olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Zumba eğitmenleri engelli hayvanlar yararına dans etti

Eskişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
Açılış maçı İtalya'yla! İşte A Milli Takımımızın fikstürü Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki grubunu değerlendirdi İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zumba eğitmenleri engelli hayvanlar yararına dans etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]