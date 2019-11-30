Zumba eğitmenleri engelli hayvanlar yararına dans etti

Türkiye'nin pek çok kentinden Eskişehir'e gelen zumba eğitmenleri, engelli hayvanların tedavi, ilaç ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dans etti.

Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (ENCANDER) ve zumba eğitmenlerinin iş birliğiyle "Zumbathon" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Eskişehir'den bilet alarak etkinliğe katılan yaklaşık 100 zumba eğitmeni, yardıma muhtaç hayvanlar için 5 saat boyunca dans etti.

ENCANDER Başkanı Zuhal Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 450 engelli ve bakıma muhtaç hayvanın ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Bu hayvanlara bir ev ortamında profesyonel şekilde bakmaya çalıştıklarını anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Sokakta olan ve bir daha yürüyemeyecek ya da iyileşemeyecek hayvanlara kucak açmaya çalışıyoruz, Çünkü onların yaşamı çok zor. Bir farkındalık yaratmak amacıyla sokak hayvanlarına yardımcı olmak için Türkiye'nin pek çok kentinden Eskişehir'e etkinlik bileti alıp gelen zumba eğitmenleriyle bir aradayız. Onlar burada yardıma muhtaç hayvanlar için dans ediyorlar."

Zumba eğitmeni Remzi Öztosun da etkinliğe Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi pek çok kentten katılım olduğunu dile getirerek böylesi bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eğitmen Gülçin Kıran ise ENCANDER'i yakında takip ettiğini ve hayvanlara yardımcı olmak için böylesi güzel bir etkinlikte yer almanın kendisini mutlu ettiğini bildirdi.

Derneğin saha sorumlusu Tutku Gümüş de dünyanın sadece insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara da ait olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.