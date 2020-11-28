Birçok ülkeden zumba eğitmeni, İzmir'deki depremden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla yarın online etkinlik düzenleyecek.
Yaklaşık 2 saat sürecek etkinlik zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İsveç, Belçika, İtalya, Romanya gibi ülkelerden zumba eğitmenlerinin bulanacağı etkinliğe 300 zumbaseverin katılması bekleniyor.
Bilet ücretinin 50 lira olduğu etkinliğe katılmak isteyenler "ekremalkoc@gmail.com" mail adresiyle irtibat kurabilecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Zumba eğitmenlerinden, İzmirli depremzedeler için online etkinlik - Son Dakika