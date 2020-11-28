Zumba eğitmenlerinden, İzmirli depremzedeler için online etkinlik - Son Dakika

Birçok ülkeden zumba eğitmeni, İzmir 'deki depremden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla yarın online etkinlik düzenleyecek.

Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak

Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın

Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor

"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı