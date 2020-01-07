Zumba kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zumba kayıtları başladı - Son Dakika

Zumba kayıtları başladı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlıklı ve zinde bir yaşam için tüm Melikgazili kadınları spora davet etti.

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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlıklı ve zinde bir yaşam için tüm Melikgazili kadınları spora davet etti. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi Spor Salonu'nda yapılacak olan Zumba dersleri için kayıtlar başladı.


Melikgazili kadınların sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmaları düşünülerek ile Melikgazili kadınlar Zumba ile doyasıya spor yapmanın keyfini yaşayacak. Kadınların Zumba ile eğlenerek spor yapma imkanı bulacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Spor, yalnızca sağlıklı bedenlere sahip olmak için değil, sağlıklı düşünmeyi, sosyalleşmeyi ve her açıdan sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlar. Spor eğitimleri ile insanlar, bedenen ve zihnen rahatlıyor. Zihnen daha iyi oluyorlar. Zumba metabolizmayı hızlandırarak kalori ve yağ yakımının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir spor. Ayrıca iyi bir duruş elde etmek için de direnç antrenmanı olarak zumba tercih ediliyor. Bilgi için 252 1668 nolu telefon numarası ile irtibata geçebilirsiniz. Bütün Melikgazili hanımları spora davet ediyoruz." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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