Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu - Son Dakika

NİĞDE'de boş arazide doğum yapan köpek ve 10 yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı, 9 yaşındaki Zümra da yavru köpeklerin gönüllü bakıcısı oldu.

Merkeze bağlı Efendibey Mahallesi Niğde Evleri mevkiindeki boş arazide doğum yapan köpek ve 10 yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı. Küçük Zümra, evlerinin karşısındaki derme çatma yuvada doğan köpek yavrularının gönüllü bakıcılığını yapmaya başladı. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zümra Arıbaş, köpekleri her gün ziyaret ederek, evinden yiyecek ve süt götürüp, elleriyle besliyor. Babaannesinin de desteğiyle köpeklerin ihtiyaçlarını karşılayan küçük Zümra, hayvanları çok sevdiğini söyledi.