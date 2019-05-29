'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye...
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'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye sevk edildi(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:41 Kaynak: DHA
'Zümrüt
Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye sevk edildi
(Tür: Ankara
)
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