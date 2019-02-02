Zümrüt Apartmanı Faciası"Nın Üzerinden 15 Yıl Geçti

Konya'da Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı facianın üzerinden 15 yıl geçti.

SAVAŞ GÜLER - Konya'da Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı facianın üzerinden 15 yıl geçti.



Merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan "Zümrüt Apartmanı" yapım hatası nedeniyle 2 Şubat 2004'te Kurban Bayramı akşamı büyük bir gürültüyle çöktü.



Bayram sevincini yasa boğan olayda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, günlerce süren çalışmalarla enkaz altında kalan kişileri çıkarmaya çalıştı.



Yaşanan faciada kimisi çocuğunu kimisi eşini kimisi de anne ve babasını kaybederken, çökme anından 138 saat sonra kurtarılan Muhammet Kalem ile 157 saat sonra çıkarılan Yasemin Yaprakçı, "Zümrüt'ün mucizeleri" olarak hafızalarda kaldı.



Faciada hayatını kaybedenler anısına anıt veya yeşil alan yapılması önerilen binanın bulunduğu alana 2015 yılında 10 katlı, içinde stüdyo dairelerin bulunduğu yeni bir bina yapıldı.



Hisseleri bulunan mağdur ailelerden kimisi acı günleri tekrar anımsamamak için dairesini kiraya verdi, kimisi de sattı. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o faciayı yaşayan aileler kalmıyor.



Yasal süreç



Türkiye'yi yasa boğan faciada yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yasal süreç başlatılmış, başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular hakim karşısına çıkmıştı.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007'de görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar müteahhit Ali Vedat Kaya 5 yıl, taşeron İsmail Hakkı Canlıer 4 yıl, proje sorumlusu Halil İbrahim Elliiki 2 yıl, 3 belediye görevlisi ise 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



"Bu tür faciaların ana sebebi denetimsizlik"



İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, facianın üzerinden 15 yıl geçtiğini ve acıyla anıldığını söyledi.



Bu tür faciaların ana sebebinin denetimsizlik olduğunu ifade eden Akın, "Herkes 'Niye yıkıldı bu apartman?' diye soruyor. Bu yapıların durduk yere kendi kendine yıkılması çok zor. Zümrüt gerçeğinden yola çıkarsak hep bir fotoğraf gözümün önüne gelir. Enkazı aralamaya çalışan bir vincin kolundaki beton ve demirin çok rahat ayrıştığı beni hep etkilemiştir. Bu da bize gösteriyor ki kullanılan malzemenin kalitesi çok düşük." diye konuştu.



Akın, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için yapı denetim firmalarının devlet tarafından çok iyi denetlenmesi gerektiğini belirtti.



İnsanların hayatına mal olabilecek yapılan etkin bir denetlemeyle önlenebileceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:



"Bekçi marifetiyle veya bekçinin kendi düşüncesine göre denetlenmeden, şantiyeye uzaktan selam vererek yapı yapılmaz. Devletimiz 1999 Düzce Depremi'nden sonra Yapı Denetim Kanunu çıkardı. Kanun ilk başta düzgün işledi fakat bir süre sonra bozulmaya başladı. Kağıt üzerinde yapılıp yerinde denetimi yapılmayan bir sürü bina yapıldı. O nedenle, etkin denetim çok önemli."



Akın, kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamına, mühendislik hizmeti almamış yapıların girmemesi gerektiğini aktardı.



"İmar barışı"yla yapılan binaların, performans analizlerinin istenmesi gerektiğini dile getiren Akın, şöyle devam etti:



"Bir daha 'Zümrüt' gibi faciaların olmaması için, Düzce depremi, Van depremi gibi acıların yaşanmaması için binaların mutlaka iyi mühendisler tarafından tasarlanması ve bunun çok ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. İmar barışının da kırmızı çizgilerinin olması gerekiyor. Her gün birçok binaya girip çıkıyoruz. İçinde bulunduğumuz yapıların güvenli olup olmadığını bilmemiz lazım. Binaların bir skorlama kartı olabilir. 'Bu bina şu kadar şiddetteki depreme dayanıklıdır.' şeklinde kapı girişlerine asılabilir. Bu, işini iyi yapan insanların daha iyi iş yapmasına veya kötü iş yapan insanlara da engel olabilecek bir sonuç olarak karşımıza çıkabilir."

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