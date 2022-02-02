Üye Girişi
Zümrüt Apartmanı faciasının acısını "sabırla" teskin ediyor - Son Dakika

Zümrüt Apartmanı faciasının acısını "sabırla" teskin ediyor

02.02.2022 11:15
Zümrüt Apartmanı faciasının acısını "sabırla" teskin ediyor

Konya'daki Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu eşi ve 3 evladı ile kayınvalidesini ve eşinin yeğenini kaybeden doktor Savaş Oğuzalp, onca yıl yaşadığı acıya sabırla direniyor.

Konya'daki Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu eşi ve 3 evladı ile kayınvalidesini ve eşinin yeğenini kaybeden doktor Savaş Oğuzalp, onca yıl yaşadığı acıya sabırla direniyor.

Zümrüt Apartmanı'nın 2004'te çökmesi sonucu 92 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Savaş Oğuzalp'ın eşi Safiye, çocukları Abid Selman (15), Abdullah Yusuf (12) ve Hatice Sümeyra (20) ile kayınvalidesi Hatice Ersan ve eşinin yeğeni Selman Turan (12) hayatını kaybetti.

Oğlu Muhammet Furkan ile enkazdan sağ kurtulan Oğuzalp, yaşamına devam ettiği Kulu ilçesinde özel muayenehanesinde sağlık hizmeti veriyor.

Oğuzalp, ailesini kaybetmesine karşın metanetli ve sabırlı yaşamıyla çevresine örnek oluyor.

Facia akşam yemeğinde yakaladı

Oğuzalp, AA muhabirine, yaşadığı dramı bugüne kadar paylaşmak istemediğini söyledi.

Facianın üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala acısının taze olduğunu anlatan Oğuzalp, şöyle konuştu:

"Akşam yemek masasında sohbet ediyorduk. Düşüncemiz yatsı namazından sonra da binadaki geri kalanıyla bayramlaşmaktı. Eşim yatsı namazını kılmak için mutfaktan çıkmıştı. O an Rabbimiz, hadiseyi adeta perdeledi, hatırımızda yok yani. Enkaz altında 15 dakika kaldığımı zannediyorum. Beton üzerimde. Herhalde 'zelzele oldu' dedim. Çok korkmamız, strese girmemiz lazımdı ama Allah yardım etti. Evde benle beraber kayınvalidem, eşim ve 4 çocuk vardı. Uyandığımda oğlum Muhammed Furkan, 'baba ayaklarımı hissetmiyorum' dedi. Enkaz altında oğluma, 'evladım, belki bu son anlarımız, tövbe istiğfarda bulunalım. Bina yıkıldıysa herkes kendi derdine bakmak durumundadır.' dedim. Tekbir getirmeye başladık. Dışarıda da uğultu şeklinde gürültü var. 'Susun, ses geliyor' dediler. Aşağı ışık indirdiler. Sonra bana ulaştılar ve çıkardılar. 'Oğlumun beline dikkat edin, ayaklarını hissetmediğini söyledi' dedim. Hastanenin aciline sevk ettiler. Ayağımda tarak kemiğinde kırık vardı. Basit bir şeyin dışında başka hiçbir sıkıntım yoktu. Evladımda ise hasar vardı, 6 ay tedavi gördü."

"Kolon kesildiğini düşünüyoruz"

Oğuzalp, faciada 92 kişin vefat ettiğini, 30 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Kayınvalidem, eşim ve 3 evladım ile hanımın yeğenini kaybettim. Yapı kontrol meselesinde gevşek davranılıyor. Temele, betona ve demire dikkat edilmiyor. Aşağıda mağaza vardı. Kolon kesme durumu olduğunu düşünüyoruz. Öncesinde Konya'da deprem oldu, bina sallandı ama o zaman yıkılabilirdi. Toz-kum haline gelmiş. Beton da kumu da kaliteli değildi." diye konuştu.

Oğuzalp, elim hadisenin üzerinden onca zaman geçmesine rağmen metanetli olduğunu ve Allah'ın yardımıyla zorlanmadığını vurguladı.

Yaşadıklarını kitaplaştıracağını da kaydeden Oğuzalp, "Cesaretimiz, metanetimiz ve sabrımız kendimizden değil Allah'tan nimet olarak verilmiş." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Abdullah Yusuf, Mevla, Konya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zümrüt Apartmanı faciasının acısını 'sabırla' teskin ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:30:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zümrüt Apartmanı faciasının acısını "sabırla" teskin ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement