Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı...
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Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest bırakıldı.
Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest bırakıldı - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:26 Kaynak: İHA
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