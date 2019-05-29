Son Dakika Haberleri: Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı...
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Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı...

56 dakika önce

Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest bırakıldı.

Zümrüt Apartmanı
Zümrüt Apartmanı" isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest bırakıldı - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:26 Kaynak: İHA
Değerli Taş, 3. Sayfa
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