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Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

37 dakika önce

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, Ankara Adliyesine getirildi.

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede, System.String[]
Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, Ankara Adliyesine getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Bugün saat 14.15'te Ankara Adliyesine getirilen Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaaddin Topçu, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacak.
(Emin Kuvat - Burak Altun - Ömer Çetin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:40 Kaynak: İHA
Başsavcı, Ankara, Değerli Taş, Güncel
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