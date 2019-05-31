Son Dakika Haberleri: 'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı ve yayıncısına dava
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'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı ve yayıncısına dava

58 dakika önce

Ankara'da 'pedofili' içerdiği için tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıldan 5 yıla, kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında ise 'müstehcen yayını dağıtmak' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle...

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı ve yayıncısına dava, System.String[]

Ankara'da 'pedofili' içerdiği için tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıldan 5 yıla, kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında ise 'müstehcen yayını dağıtmak' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yazar Abdullah Şevki Yurtvermez tarafından kaleme alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle büyük tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, gözaltına alındı. Yurtvermez ve Topçu, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı jet hızıyla tamamlayarak, şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Yurtvermez'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'müstehcenlik' suçunu düzenleyen 226'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca 2 yıldan 5 yıla, Topçu'nun ise aynı maddenin 5'inci fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin, Ankara Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtildi.
Öte yandan, iddianamede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve baronun da şikayetçi olarak yer aldığı belirtildi.


Özkan ARSLAN/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:14 Kaynak: DHA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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