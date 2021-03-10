Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis - Son Dakika

Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

10.03.2021 16:35
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 2 çocuk annesi Zümrüt Er'i (20) öldüren eski kayınpeder Özkan Kalaycıoğlu (45) müebbet, cinayet öncesi 2 çocuk annesini dövüp merdivenlerden iten eski eş Ertan Kalaycıoğlu (21) ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 2 çocuk annesi Zümrüt Er'i (20) öldüren eski kayınpeder Özkan Kalaycıoğlu (45) müebbet, cinayet öncesi 2 çocuk annesini dövüp merdivenlerden iten eski eş Ertan Kalaycıoğlu (21) ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zümrüt Er'in annesi Zahide Şimşek, eski eşin cinayete ortak olduğunu öne sürerek, verilen cezaya tepki gösterdi.

Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan olayda; Zümrüt Er'in evine boşandığı Ertan Kalaycıoğlu geldi. İddiaya göre, pazarcı olan eski koca, 2 çocuk annesi  Zümrüt Er'i ikinci kattaki evin 4 metre yüksekliğindeki merdiveninden itti. Ayağında kırık oluşan Zümrüt Er, yerde yüzüstü yatarken, yanına pazarcılık yapan eski kayınpederi Özkan Kalaycıoğlu geldi. Eski kayınpeder, Zümrüt Er'e pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba-oğul kaçarken, yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Er, otomobille Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaçan baba-oğul bir süre sonra polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilip, tutuklanan Ertan Kalaycıoğlu ve Özkan Kalaycıoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ertan Kalaycıoğlu ve Özkan Kalaycıoğlu, SEGBİS ile katıldı. Zümrüt Er'in annesi Zahide Şimşek ve taraf avukatlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Özkan Kalaycıoğlu 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ertan Kalaycıoğlu'na ise 'üst soydan olan eşini kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza indirim uygulanarak, 22 yıla düşürüldü.DUYDUĞUMDAN BERİ AĞLIYORUMÖldürülen Zümrüt Er'in annesi Zahide Şimşek duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "Sanığa verilen ceza az. En büyük cezayı alması gerekirdi. Cezasında indirime gidilmesini kabul etmiyorum. Boşandığı eşi ölüme sebebiyet verdi. Kızımı merdivenlerden iten oydu. Cinayete ortaktı. Evladım geri gelmeyecek. Kararı duyduğumdan beri ağlıyorum" dedi.'KARAR İÇİMİZE SU SERPMEDİ'Dikili Kadın Platformu adına Ezgi Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamada ise, "Her güne en az bir kadının erkekler tarafından katledildiği ülkemizde cinayetlere 'dur' demenin zamanı çoktan geçti. Çilemler, Zümrüt'ler yaşasın. Boşandığı için, ayrıldığı için, 'hayır' dediği için katledilmesin" diye konuştu. Demet Önal da "Verilen karar içimize su serpmedi. Hala öfkeliyiz ve isyandayız. Biz erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz" dedi.

Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis
Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

İsmetpaşa Mahallesi, Cinayet, Adalet, Dikili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis - Son Dakika


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