Zümrüt Er davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 2 çocuk annesi Zümrüt Er'i (20) öldüren eski kayınpeder Özkan Kalaycıoğlu (45) müebbet, cinayet öncesi 2 çocuk annesini dövüp merdivenlerden iten eski eş Ertan Kalaycıoğlu (21) ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zümrüt Er'in annesi Zahide Şimşek, eski eşin cinayete ortak olduğunu öne sürerek, verilen cezaya tepki gösterdi.

Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan olayda; Zümrüt Er'in evine boşandığı Ertan Kalaycıoğlu geldi. İddiaya göre, pazarcı olan eski koca, 2 çocuk annesi Zümrüt Er'i ikinci kattaki evin 4 metre yüksekliğindeki merdiveninden itti. Ayağında kırık oluşan Zümrüt Er, yerde yüzüstü yatarken, yanına pazarcılık yapan eski kayınpederi Özkan Kalaycıoğlu geldi. Eski kayınpeder, Zümrüt Er'e pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba-oğul kaçarken, yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Er, otomobille Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaçan baba-oğul bir süre sonra polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilip, tutuklanan Ertan Kalaycıoğlu ve Özkan Kalaycıoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.