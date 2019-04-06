Son Dakika Haberleri: Zümrüt Mahallesi'ne Yeni Kapalı Semt Pazarı

Zümrüt Mahallesi'ne Yeni Kapalı Semt Pazarı

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi tarafından Zümrüt Mahallesi'nde yapılan kapalı semt pazarı açıldı.

Zümrüt Mahallesi'ne Yeni Kapalı Semt Pazarı, System.String[]
Kocasinan Belediyesi tarafından Zümrüt Mahallesi'nde yapılan kapalı semt pazarı açıldı.

Vural Sokak'taki semt pazarının açılışına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi mazeret değil hizmet ürettiklerini söyledi.

Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak çalışacaklarını ifade eden Büyükkılıç, "Tüm vatandaşlarımız canımız, ciğerimiz. Yıllarca olduğu gibi yine Kayserimiz için, vatandaşımızın için hizmet üreteceğiz. Pazarcı kardeşlerimizden de isteğimiz şudur, biliyoruz ki helal kazanıyorlar, zor şartlarda çalışıyorlar. En güzel ürünleri, uygun fiyatlarla halkımıza sunun. Bizi market açmak gibi ya da tanzim satış gibi noktalara getirmeyin." şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da seçimlerin ardından hizmet etmeye kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşın belediye başkanlarından taleplerinin değiştiğini ifade eden Çolakbayrakdar, artık sadece altyapı anlamında çalışmaların beklenmediğini dile getirdi.

Çolakbayrakdar, "Her sosyal grubun ihtiyacına göre çözüm üreteceğiz. Daha modern bir Kayseri için elimizden geleni yapacağız. Herkesin yaşamaktan keyif aldığı bir Kocasinan inşa edebilmenin kaygısını güdeceğiz. Sosyal hayatı renklendirecek, gençlerin ve çocukların huzur bulacağı alanlar inşa edeceğiz." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca pazar esnafından halkın seçerek meyve ve sebze alacağı bir alan oluşturmalarını istedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptığı dua ile pazar yeri hizmete açıldı.

Büyükkılıç ile Çolakbayrakdar, pazarcılara hayırlı kazançlar dilerken, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Öte yandan pazara gelenlere bez torba hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:50 Kaynak: AA

Kayseri, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Değerli Taş, Güncel
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