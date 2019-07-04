Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile...
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Zümrüt Selçuk: "20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile...

1 saat önce

- Salondan detaylar Katılımcılardan detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Kura çekimi yapılması Fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra...

- Salondan detaylar
Katılımcılardan detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
Kura çekimi yapılması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. (2)
Zümrüt Selçuk: 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:08 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, MEB, Güncel
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