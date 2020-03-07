Katılımcılar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve katılımcılarla selamlaşması
Sinevizyon gösteriminde duygulanan katılımcılar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (1)