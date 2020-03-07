Zümrüt Selçuk: "Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zümrüt Selçuk: 'Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli' - Son Dakika

Zümrüt Selçuk: "Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli"

6 saat önce

Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve katılımcılarla selamlaşması Sinevizyon gösteriminde duygulanan katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı...

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve katılımcılarla selamlaşması

Sinevizyon gösteriminde duygulanan katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (1)

Zümrüt Selçuk: Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli

Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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