Zümrüt Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zümrüt Selçuk: '(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar... - Son Dakika

Zümrüt Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (2) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (2) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.

Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi."

Zümrüt Selçuk: (Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar...

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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