Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik"
Son Dakika Güncel Zümrüt Selçuk: 'Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik' - Son Dakika

Zümrüt Selçuk: "Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik"

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Selçuk'un engellilerle bir araya gelmesi Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi

Selçuk'un engellilerle bir araya gelmesi

Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katıldı. (1)

Zümrüt Selçuk: Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik

Dünya Engelliler Günü, Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:35 Kaynak: AA
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