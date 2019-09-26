Zümrüt Selçuk: "Engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak her adım geleceğimiz için de büyük öneme...
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Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Tanıtım videosu izlenmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı...
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:18 Kaynak: AA
Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı
Tanıtım videosu izlenmesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu. (1)
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