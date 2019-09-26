Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "Engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak her adım geleceğimiz için de büyük öneme...
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Zümrüt Selçuk: "Engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak her adım geleceğimiz için de büyük öneme...

59 dakika önce

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Tanıtım videosu izlenmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı...

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı

Tanıtım videosu izlenmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışında konuştu. (1)

Zümrüt Selçuk: Engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak her adım geleceğimiz için de büyük öneme...

Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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