Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz nicelik olarak artırdığımız kooperatiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşabilmesi" - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Esas olarak hedefimiz nicelik olarak artırdığımız kooparitiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşabilmesi" dedi.