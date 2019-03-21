Zümrüt Selçuk: "Kamuda 56 Bin, Özel Sektörde de 123 Bin Engelli Kardeşimiz İstihdam Ediliyor"
33 dakika önce
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Zümrüt Selçuk: "Kamuda 56 bin, özel sektörde de 123 bin engelli kardeşimiz istihdam ediliyor"GAZİANTEP (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi...
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un konuşması - Zümrüt Selçuk:
"Kamuda 56 bin, özel sektörde de 123 bin engelli kardeşimiz istihdam ediliyor"
GAZİANTEP (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep
Engelsiz Yaşam Merkezi açılışında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:53 Kaynak: AA
Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır
Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu
Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor