Zümrüt Selçuk: "Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zümrüt Selçuk: 'Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam... - Son Dakika

Zümrüt Selçuk: "Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (3) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (3) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı. (3)

Zümrüt Selçuk: Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam...

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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