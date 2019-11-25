Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"
Son Dakika Güncel Zümrüt Selçuk: 'Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz' - Son Dakika

Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Video...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Video izlenmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)

Zümrüt Selçuk: Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:33 Kaynak: AA
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