Zümrüt Selçuk: "Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zümrüt Selçuk: 'Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor' - Son Dakika

Zümrüt Selçuk: "Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor"

6 saat önce

Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu.

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (4)

Zümrüt Selçuk: Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor

Eğitim Bir Sen, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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