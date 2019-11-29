Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kooperatif sayısında İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Selçuk, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonominin tartışılmaz bir gerçeği olan rekabetin her sektörde güçlü olmayı gerektirdiğini, bu nedenle ortak hedeflerde buluşarak gücü ve sermayeyi birleştirmek gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kadın dayanışmasının günlük hayata kadar kök salmış bir rutin haline geldiğini, tarihten gelen bilinçle bu dayanışma kültürünü yaşatmayı istediklerini anlatan Selçuk, kadın dayanışması ve kadınların istikbali söz konusu olduğunda kendilerini daha da umutlandıran güzel örneklerle ferahlayıp mutlu olduklarını belirtti.

Küresel dünyanın ve ülkelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik krizlerin kooperatifleri dikkate değer bir işletme modeli olarak öne çıkarmaya başladığını vurgulayan Selçuk, dünyada bugün çalışan nüfusun yüzde 10'unun kooperatiflerde istihdam edildiğine dikkati çekti.

Kooperatifçiliğin işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak da değerlendirildiğinin altını çizen Selçuk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kooperatifler, bugünkü tarım kredi kooperatiflerine benzer yapıda olan memleket sandıklarının 1863 yılında kurulmasıyla hayata geçmiştir. Bugün toplam 6,3 milyona yakın kooperatif ortağı vatandaşımız var. 38 farklı türde 50 bini aşkın kooperatif bulunuyor. Türkiye olarak kooperatif sayısı itibarıyla İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da üçüncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde kadın ismi, ibaresi geçen 192'si aktif 227 kurulmuş kooperatif var. Kadınlar açısından kooperatifleşmenin ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu biliyoruz."

Selçuk, kooperatifçiliğin hem istihdamı artırma hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getirdiğini dile getirerek, ayrıca ortak iş yapma, dayanışma kültürü ve kadınların daha etkin hale gelmesini sağladığını, zorluklarla baş etme imkanı verdiğini aktardı.

"Kadın kooperatifçiliği önem kazandı"

Kadın kooperatiflerinin son yıllarda dünyada bir model olarak ortaya çıkmaya başladığını, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşların kadın kooperatiflerine özel önem gösterdiğini belirten Selçuk, kadınların ürettikleriyle Çorum ve ülke ekonomisine katma değer sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağını düşündüğünü, bunda kadın kooperatiflerinin öncü rol oynayacağına inandığını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Kadınlarımızın cesaretine, girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var, güveniyoruz. Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde devlet ve millet olarak hamdolsun, çok güzel ilerlemeler kaydettik. 2012'de 'Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü' ile çiftçi kadınların eğitimine destek verdik. Eğitim konularından birisi de 'Kooperatifçilik, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme' olan protokolüyle bugüne kadar yaklaşık 9 bine yakın çiftçi kadınımıza eğitim verdik. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu alanda farkındalığını artsın, eğitim imkanlarından daha fazla haberdar olabilsin."

Bakan Selçuk, kadınların kooperatifleşmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini, bu konuda başarı hikayelerini öne çıkaracak, yol gösterecek bir web sayfası hazırladıklarını anlatarak, bölgesel buluşmaların devamını yapacaklarını, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni bir proje hazırlığında olduklarını bildirdi.

Proje ile hem kurumların kapasitesini güçlendireceklerini hem de kadınlara ve kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artıracaklarını dile getiren Selçuk, şöyle dedi:

"Kooperatifler aracılığıyla kadınlarımızın kalıcı hizmet modellerini hayata geçirerek yerel kalkınmanın önemli unsuru haline gelebileceğine inanıyoruz. Kooperatifler aracılığı ile kalıcı hizmet modellerini hayata geçirerek yerel kalkınmanın öncüleri olduğunu da göreceğiz. İnanıyoruz ki ulusal kalkınma yerel kalkınmadan başlıyor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımız, ilgili kamu kurumlarımızla diyalog ve istişare kanallarını her daim açık tutuyoruz. Bu şekilde girişimcilik ruhunu daha da öne çıkaracağız. İstiyoruz ki kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların daha da yaygınlaşması için önünü açalım. Bu çalışmaları gerçekleştirirken paydaşlarımızın varlığı, desteği bizlere güç veriyor."

Selçuk, konuşmasının ardından toplantıya katılan Amasya, Ankara, Çorum, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale'deki kadın kooperatiflerinin temsilcilerine katılım belgesi takdim etti.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile kadın girişimciler ve öğrenciler katıldı.