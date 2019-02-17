Zümrüt Selçuk: "Türkiye'ye Çağ Atlattık"
1 saat önce
-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:06 Kaynak: AA
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