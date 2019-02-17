Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "Türkiye'ye Çağ Atlattık"

Zümrüt Selçuk: "Türkiye'ye Çağ Atlattık"

1 saat önce

-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması AFYONKARAHİSAR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:06 Kaynak: AA

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