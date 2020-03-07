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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (2)