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Zümrüt Selçuk: "Yeni Türk medeni kanunu ile cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran...
6 saat önce
Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu. (2)
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