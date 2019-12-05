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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu. (2)