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Zümrüt Selçuk: "Yeni Türk medeni kanunu ile cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran...

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Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu.

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuştu. (2)

Zümrüt Selçuk: Yeni Türk medeni kanunu ile cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran...

Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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